В дагестанском детском саду найден труп мужчины

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-26T11:29:23+03:00

Он мог скончаться от остановки сердца

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В дагестанском детском саду местными сотрудниками был найден труп.

- В детском саду города № 16 «Чебурашка» города Дербент,расположенном на улице Гейдара Алиева, сотрудники дошкольного учреждения обнаружили труп мужчины, - уточнили в правоохранительных органах Дагестана. - О теле они немедленно сообщили в полицию. На место приехал наряд.

Личность умершего человека уже установлена. Как выяснилось, пожилой мужчина работал в детсаду сотрудником охраны и вероятно всего скончался от внезапного инфаркта.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU