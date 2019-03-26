В дагестанском детском саду найден труп мужчины
В дагестанском детском саду местными сотрудниками был найден труп.
- В детском саду города № 16 «Чебурашка» города Дербент,расположенном на улице Гейдара Алиева, сотрудники дошкольного учреждения обнаружили труп мужчины, - уточнили в правоохранительных органах Дагестана. - О теле они немедленно сообщили в полицию. На место приехал наряд.
Личность умершего человека уже установлена. Как выяснилось, пожилой мужчина работал в детсаду сотрудником охраны и вероятно всего скончался от внезапного инфаркта.
По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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