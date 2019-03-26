Бывший мэр Избербаша пойдет под суд за разрешение строить многоэтажку возле больницы

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-26T12:28:09+03:00

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Прокуратура Дагестана проверила законность строительства восьмиэтажного дома вблизи городской больницы и выявила нарушения при выделении земли под строительство многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Строится дом на расстоянии шести метров от здания инфекционного отделения горбольницы с грубыми нарушениями законодательства.

- Проверка показала, что в 2015 году землю под строительство многоэтажного дома экс-глава администрации города Нариман Магомедов незаконно бесплатно предоставил предпринимателю. Он причинил городу ущерб на сумму 1,4 млн рублей, - отметил в прокуратуре.

Кроме того, прокуратура установила, что в 2018 году администрацией Избербаша этому же застройщику было дополнительно незаконно предоставлен земельный участок рядом со стройкой, а также выдано незаконное разрешение тут другой многоэтажки.

В отношении экс-главы администрации Избербаша возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

ИСТОЧНИК KP.RU