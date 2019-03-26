Бывший мэр Избербаша пойдет под суд за разрешение строить многоэтажку возле больницы
Прокуратура Дагестана проверила законность строительства восьмиэтажного дома вблизи городской больницы и выявила нарушения при выделении земли под строительство многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Строится дом на расстоянии шести метров от здания инфекционного отделения горбольницы с грубыми нарушениями законодательства.
- Проверка показала, что в 2015 году землю под строительство многоэтажного дома экс-глава администрации города Нариман Магомедов незаконно бесплатно предоставил предпринимателю. Он причинил городу ущерб на сумму 1,4 млн рублей, - отметил в прокуратуре.
Кроме того, прокуратура установила, что в 2018 году администрацией Избербаша этому же застройщику было дополнительно незаконно предоставлен земельный участок рядом со стройкой, а также выдано незаконное разрешение тут другой многоэтажки.
В отношении экс-главы администрации Избербаша возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
ИСТОЧНИК KP.RU
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