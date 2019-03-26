В больницах Хасавюрта остаются 90 отравившихся человек

СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-26T13:24:25+03:00

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Около 30 человек, ранее отравившихся водой в дагестанском Хасавюрте, после лечения в больнице выписаны домой. Об этом сообщила представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

- 28 человек, в том числе 20 детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в Хасавюрте, отправлены домой в удовлетворительном состоянии. Сейчас в инфекционном отделении центральной городской больницы остаются 93 человека, из них 80 несовершеннолетних детей. Состояние большинства заболевших - легкой степени тяжести, - уточнила Муртазалиева.

Вопрос врачебной помощи пациентам находится на особом контроле министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.

Ранее в Хасавюрте и близлежащих селениях произошло массовое отравление, причиной которого, предположительно, стала грязная питьевая вода. Медики госпитализировали более ста детей и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU