2019-03-26T13:24:25+03:00
Происшествия

В больницах Хасавюрта остаются 90 отравившихся человек

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Около 30 человек, ранее отравившихся водой в дагестанском Хасавюрте, после лечения в больнице выписаны домой. Об этом сообщила представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

- 28 человек, в том числе 20 детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в Хасавюрте, отправлены домой в удовлетворительном состоянии. Сейчас в инфекционном отделении центральной городской больницы остаются 93 человека, из них 80 несовершеннолетних детей. Состояние большинства заболевших - легкой степени тяжести, - уточнила Муртазалиева.

Вопрос врачебной помощи пациентам находится на особом контроле министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.

Ранее в Хасавюрте и близлежащих селениях произошло массовое отравление, причиной которого, предположительно, стала грязная питьевая вода. Медики госпитализировали более ста детей и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Пятигорском девушка устроила ДТП, разогнавшись в зоне дорожного ремонта
Дагестанец получил срок за попытку убедить девочку уехать воевать в Сирию
Бизнесмен из Ставрополя продавал печное топливо под видом дизельного
Бывший мэр Избербаша пойдет под суд за разрешение строить многоэтажку возле больницы
В дагестанском детском саду найден труп мужчины
В Ставрополе директор колледжа связи оштрафован за выписанные себе премии
В Махачкале потушили горевший городской рынок
В ДТП в КЧР пострадали семь человек
На центральном рынке Махачкалы произошёл пожар
Ставропольские спасатели сняли с крыши прыгавшего там больного мужчину
Житель Северной Осетии осужден за публикацию видео с нацистскими символами
На Ставрополье в гараже нашли крупную партию наркотиков
В Дагестане прокомментировали слухи об отравлении ста человек трупным ядом
Дагестанец заработал 15 млн рублей, притворяясь министрами
В «Гармонии» действует рассрочка на двухкомнатные квартиры
На Ставрополье произошло землетрясение
Ставрополец поплатился жизнью из-за своего нетрудоустройства
Полиция начала проверку в связи с призывами к беспорядкам в Ингушетии
В Ставрополе из-за прорыва забившейся канализации произошла коммунальная авария