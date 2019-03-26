Бизнесмен из Ставрополя продавал печное топливо под видом дизельного
Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность бизнесмена из Ставрополя Андрея Тюрина, причастного к мошенничеству.
Установлено, что Тюрин приобретал судовое и печное топливо на нефтеперерабатывающих заводах в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской области, которое впоследствии продавал под видом дизельного топлива.
В целях недопущения проведения проверок Тюрин распространял слухи о наличии у него покровителей среди высокопоставленных сотрудников ФСБ России.
В сентябре 2016 года Тюрин продал жителю Ставропольского края более 30 тысяч тонн нефтепродукта под видом качественного дизельного топлива, получив от него 1 млн рублей рублей.
Потерпевший, обнаружив подделку, обратился с заявлением в УФСБ России по Ставропольскому краю. Против Тюрина было возбуждено уголовное дело. Он приговорен к трем годам тюрьмы условно с отсрочкой исполнения приговора на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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