Дагестанец получил срок за попытку убедить девочку уехать воевать в Сирию

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-26T15:19:44+03:00

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Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Дагестана Сайпудина Рамазанова по обвинению в содействии терроризму. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

- Суд установил, что Рамазанов предложил своей несовершеннолетней знакомой девочке выехать вместе с ним в Сирию для участия в войне на стороне незаконных вооруженных формирований, - уточнили в пресс-службе суда.

Девочка отказалась. Об происшествии стало известно сотрудникам ФСБ. Против вербовщика было возбуждено уголовное дело. Рамазанову назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU