2019-03-26T16:05:07+03:00
Происшествия

Под Пятигорском девушка устроила ДТП, разогнавшись в зоне дорожного ремонта

Ее автомобиль перевернулся
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На федеральной трассе «Кавказ» неопытная девушка не справилась с управлением и перевернулась.

По предварительной версии, 26 марта водитель автомобиля «Хендэ Элантра», двигаясь в направлении города Минеральные Воды, в месте дорожного ремонта превысила скорость.

Она не справилась с управлением и допустила съезд в правую обочину, после чего автомобиль перевернулся. В результате ДТП 29-летняя водитель, жительница одной из соседних республик, с травмами была срочно доставлена в больницу города Пятигорска.

При проверке по полицейским базам данных выяснилось, что девушка свое водительское удостоверение получила всего несколько месяцев назад. И за это время неоднократно штрафовалась за различные нарушение ПДД, чаще всего – за превышение скорости. Штрафы девушка оплачивала лишь частично.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дагестанец получил срок за попытку убедить девочку уехать воевать в Сирию
Бизнесмен из Ставрополя продавал печное топливо под видом дизельного
В больницах Хасавюрта остаются 90 отравившихся человек
Бывший мэр Избербаша пойдет под суд за разрешение строить многоэтажку возле больницы
В дагестанском детском саду найден труп мужчины
В Ставрополе директор колледжа связи оштрафован за выписанные себе премии
В Махачкале потушили горевший городской рынок
В ДТП в КЧР пострадали семь человек
На центральном рынке Махачкалы произошёл пожар
Ставропольские спасатели сняли с крыши прыгавшего там больного мужчину
Житель Северной Осетии осужден за публикацию видео с нацистскими символами
На Ставрополье в гараже нашли крупную партию наркотиков
В Дагестане прокомментировали слухи об отравлении ста человек трупным ядом
Дагестанец заработал 15 млн рублей, притворяясь министрами
В «Гармонии» действует рассрочка на двухкомнатные квартиры
На Ставрополье произошло землетрясение
Ставрополец поплатился жизнью из-за своего нетрудоустройства
Полиция начала проверку в связи с призывами к беспорядкам в Ингушетии
В Ставрополе из-за прорыва забившейся канализации произошла коммунальная авария