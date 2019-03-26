Под Пятигорском девушка устроила ДТП, разогнавшись в зоне дорожного ремонта

СЕГОДНЯ 16:05 2019-03-26T16:05:07+03:00

Изменить размер текста: A A

На федеральной трассе «Кавказ» неопытная девушка не справилась с управлением и перевернулась.

По предварительной версии, 26 марта водитель автомобиля «Хендэ Элантра», двигаясь в направлении города Минеральные Воды, в месте дорожного ремонта превысила скорость.

Она не справилась с управлением и допустила съезд в правую обочину, после чего автомобиль перевернулся. В результате ДТП 29-летняя водитель, жительница одной из соседних республик, с травмами была срочно доставлена в больницу города Пятигорска.

При проверке по полицейским базам данных выяснилось, что девушка свое водительское удостоверение получила всего несколько месяцев назад. И за это время неоднократно штрафовалась за различные нарушение ПДД, чаще всего – за превышение скорости. Штрафы девушка оплачивала лишь частично.

ИСТОЧНИК KP.RU