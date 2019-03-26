2019-03-26T17:11:56+03:00
Общество

На Ставрополье могут ввести дневные часы тишины

Такое решение обсуждают краевые депутаты
Михаил ЮЖНЫЙ
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Дневные часы тишины предложили власти ввести на Ставрополье. На заседании комитета краевой думы по безопасности решили, что прежний региональный закон о тишине требует дополнений. Ограничения должны быть установлены не только в по ночам, но и в дневное время суток.

Заместитель спикера краевой думы Ставрополья Юрий Гонтарь объяснил, что отдых в дневное время необходим детям и пожилым людям, но им иногда мешают звуки, например работы со строительных площадок. Также жителя края шумно жалуются на хозяев собак, которые слишком шумно. Часы тишины днем могли бы решить все эти проблемы.

Парламентарии предложили рассмотреть временные отрезки с 12:00 до 14:00 или с 13:00 до 15:00 каждого дня. Поправки к закону о тишине коснутся всех, кто может как-либо прервать тишину и отдых.

Представители правоохранительных органов Ставропольского края данную инициативу поддержали, но пояснили, что необходимо уточнить в дополнении к закону все источники шума и критерии проявления противоправной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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