Суд продлил арест сенатора Рауфа Арашукова

СЕГОДНЯ 20:08 2019-03-26T20:08:46+03:00

Сам парламентарий утверждает. что его оговорили за 65 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Во вторник Басманный суд Москвы продлил арест временно отстранённого сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова на три месяца — до 30 июня. Такое же решение было принято относительно ещё двух фигурантов дела.

Следствие аргументировало ходатайство необходимостью провести ещё массу следственных действий. Например ряд допросов и экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую, необходимую для подтверждения вменяемости подозреваемых.

— Ходатайство следователя подлежит удовлетворению. Мера пресечения в виде содержания под стражей продлевается вплоть до 30 июня, — огласил решение судья Артур Карпов.

Сам сенатор во время процесса заявил, что невиновен и сообщил суду, что его оговорили. По словам подозреваемого, за показания против него свидетелям заплатили порядка 65 миллионов рублей. Однако никаких доказательств своих слов отстранённый парламентарий не предоставил.

Вместе с Арашуковым с СИЗО до 30 июня останутся ещё два фигуранта громкого процесса. Это Руслан Арашуков, бывший гендиректором компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань», а также руководитель ессентукского филиала «Газпром Ставрополь» Алан Кятов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следствие отправит сенатора Арашукова на психиатрическую экспертизу

Подозреваемого пошлют на медобследование, чтобы подтвердить его вменяемость (подробности).

КСТАТИ

Защита Арашукова: Сенатора на несколько часов поместили в «пыточную»

Арестованный сенатор Арашуков пожаловался на правоохранителей, которые перевозят его из Лефортово в суд в «маленькой пыточной». Об условиях содержания в СИЗО, отстранении парламентария от сенаторства и кавказской гордости «КП - Северный Кавказ» рассказала его адвокат Анна Ставицкая (подрбности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Сенатор или убийца: как собираются защищать Рауфа Арашукова

В первый же день сенатор заявил следствию своё категорическое несогласие со всеми предъявленными обвинениями и от сотрудничества отказался. Арашуков заявляет, что абсолютно невиновен и уж тем более не имеет ни малейшего отношения к убийствам. «Комсомолка» решила выяснить подробности и противопоставить версию следствия доводам защиты (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU