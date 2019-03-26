2019-03-26T20:08:46+03:00
Происшествия

Суд продлил арест сенатора Рауфа Арашукова

Сам парламентарий утверждает. что его оговорили за 65 миллионов рублей
Андрей ЗОБОВ
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Сенатор Арашуков останется под арестом до 30 июняСенатор Арашуков останется под арестом до 30 июняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник Басманный суд Москвы продлил арест временно отстранённого сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова на три месяца — до 30 июня. Такое же решение было принято относительно ещё двух фигурантов дела.

Следствие аргументировало ходатайство необходимостью провести ещё массу следственных действий. Например ряд допросов и экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую, необходимую для подтверждения вменяемости подозреваемых.

— Ходатайство следователя подлежит удовлетворению. Мера пресечения в виде содержания под стражей продлевается вплоть до 30 июня, — огласил решение судья Артур Карпов.

Сам сенатор во время процесса заявил, что невиновен и сообщил суду, что его оговорили. По словам подозреваемого, за показания против него свидетелям заплатили порядка 65 миллионов рублей. Однако никаких доказательств своих слов отстранённый парламентарий не предоставил.

Вместе с Арашуковым с СИЗО до 30 июня останутся ещё два фигуранта громкого процесса. Это Руслан Арашуков, бывший гендиректором компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань», а также руководитель ессентукского филиала «Газпром Ставрополь» Алан Кятов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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