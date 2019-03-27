На Ставрополье наказали почти 4 тысячи водителей, ехавших без пристегнутых ремней и детских автокресел

СЕГОДНЯ 08:16 2019-03-27T08:16:23+03:00

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На Ставрополье ведутся массовые проверки водителей и пассажиров на предмет пристегнутого ремня безопасности

- Так за первые 5 дней проверки к административной ответственности за непристёгнутый ремень безопасности привлечены более 3200 водителей и пассажиров, а также 430 водителей автомобилей, в салоне которых ехали дети без автокресел, - уточнили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Как показывает практика дорожной полиции, чаще всего не пользуются ремнями жители сельских районов, а детей не пристегивают жители крупных городов.

Всего за два часа работы одного скрытого патруля и двух патрульных экипажей к ответственности было привлечено более 30 автолюбителей, которые не были пристегнуты ремнями. Им грозит штраф в размере 1 тысячи рублей. За отсутствие детского автокресла водителю придется оплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU