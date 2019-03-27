На Ставрополье из-за уснувшего водителя погибла его пассажирка

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-27T09:19:03+03:00

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Сон за рулем стал предварительной причиной автоаварии с погибшим пассажиром на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. Об этом сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Трагедия произошла 27 марта около 2 часов ночи: на 307 километре трассы, проходящей по территории Андроповского района, водитель «Ситроен С4», превысил скорость движения. В результате чего не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

От полученных травм на месте происшествия скончалась его пассажирка – 33-летняя жительница Краснодарского края. Помочь ей срочно приехавшие по вызову очевидцев врачи уже не успели. Сам 34-летний водитель госпитализирован.

При проверке по базам данных ГИБДД выяснилось, что пострадавший водитель за последние два года много раз штрафовался за нарушение ПДД, чаще всего за нарушение скорости.

Предположительно, водитель спровоцировал автоаварию из-за резко возникшего чувства усталости от продолжительной дороги. Теперь ему грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU