2019-03-27T10:19:04+03:00
Происшествия

В Дагестане глава села попал под следствие за незаконную раздачу земли

Против него возбуждено уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
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Следователи заподозрили главу дагестанского села Гуниб Мурада Дибирова в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Против чиновника возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, летом 2016 года глава села внес ложные сведения о наличии у местной жительницы прав на земельный участок площадью около 600 квадратных метров. Участок находится в границах природного парка и не мог быть приватизирован. Кроме того, распоряжаться этой землей имела право исключительно районная администрация, а никак не власти села.

Отмечается, что это уже второе уголовное дело против Дибирова. В феврале он попал под расследования о мошенничестве с использованием служебного положения, а также служебном подлоге. Чиновника правоохранители заподозрили в незаконном получении из бухгалтерии села около 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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