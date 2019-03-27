11 миллионов на нерожденных детях заработала чиновница из Ингушетии

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-27T11:46:04+03:00

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В суд Ингушетии передано дело против высокопоставленной чиновницы, расхитившей 11 миллионов рублей. Мошенница оформляла пособия по беременности на «мёртвые души», зарабатывая на нерождённых детях.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе прокуратуры региона, подозреваемая работала главным специалистом региональной энергетической комиссии. И с 2013 по 2017 год она подделывала документы, придумывая несуществующих беременных сотрудниц. Им якобы нужны были выплаты по рождению и содержанию ребёнка, которые государство исправно платило. За эти годы женщина заработала 10 миллионов рублей.

Её уличили и в другом мошенничестве. Ещё миллион она урвала, завышая зарплату одному из работников, хотя фактически он получал те же деньги, а разница оседала в кармане у коррупционерки. Но и на этом она не остановилась, и придумала ещё одного сотрудника организации, которому тоже «платила» зарплату.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Магасский районный суд. Подозреваемой грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU