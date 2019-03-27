В Ставропольский край придут заморозки
Ожидается, что температура упадет до минус трех градусов
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Ставропольский край, куда казалось бы уже пришла весна, в ближайшее время ожидают новые заморозки. Об этом говорят метеорологи и представители экстренных служб региона.
- С 29 по 31 марта в северо-западных района Ставропольского края температура ночью и утром может упасть до минус трех градусов, - предупреждают синоптики.
Комитет по делам гражданской обороны Ставрополя просит жителей региона принять все необходимые меры личной безопасности, следить за сохранностью своего транспорта и имущества.
ИСТОЧНИК KP.RU
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