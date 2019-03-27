«Газовому королю» Раулю Арашукову продлили срок содержания под стражей

СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-27T13:29:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста отцу сенатора Арашукова и «газовому королю» Северного Кавказа Раулю Арашукову. Его подозревают в создании преступного сообщества, похитившего «голубое топливо» на 30 миллиардов рублей.

— Удовлетворить ходатайство следователя и продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Раулю Темирбековичу Арашукову до 30 июня, — резюмировал судья Артур Карпов.

Следствие настаивало на содержании подозреваемого под стражей из-за опасений свидетелей. Люди боятся, что выйдя из под ареста влиятельный магнат может оказать на них давление.

Точно такие же ходатайства были поданы в отношении ещё троих предполагаемых участников преступной группировки, руководивших региональными офисами «Межрегионгаза» на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии. На три месяца арестованы Николай Романов, Гузер Хашукаев и Игорь Травинов.

Напомним, что вчера арест продлили и самому отстранённому сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову. В ходе процесса он заявил о своей невиновности и даже сообщил суду, что его якобы оговорили за 65 миллионов. Однако доказательств этих слов фигурант не предоставил. Следствие же сообщило о намерении проверить вменяемость сенатора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следствие отправит сенатора Арашукова на психиатрическую экспертизу

Подозреваемого пошлют на медобследование, чтобы подтвердить его вменяемость (подробности).

КСТАТИ

Защита Арашукова: Сенатора на несколько часов поместили в «пыточную»

Арестованный сенатор Арашуков пожаловался на правоохранителей, которые перевозят его из Лефортово в суд в «маленькой пыточной». Об условиях содержания в СИЗО, отстранении парламентария от сенаторства и кавказской гордости «КП - Северный Кавказ» рассказала его адвокат Анна Ставицкая (подрбности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Сенатор или убийца: как собираются защищать Рауфа Арашукова

В первый же день сенатор заявил следствию своё категорическое несогласие со всеми предъявленными обвинениями и от сотрудничества отказался. Арашуков заявляет, что абсолютно невиновен и уж тем более не имеет ни малейшего отношения к убийствам. «Комсомолка» решила выяснить подробности и противопоставить версию следствия доводам защиты (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU