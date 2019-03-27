На автобусной остановке Невинномысска школьники избили и ограбили мальчика

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-27T14:12:22+03:00

Уголовные дела на трех подростков с обвинительным заключением передали в суд

Изменить размер текста: A A

В Невинномысске завершилось расследование грабежа, совершенного тремя подростками на одной из остановок города.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР Ставропольского края, школьники напали на мальчика. С обвинительным заключением дело против 18, 17 и 19-летних преступников передали в суд на рассмотрение.

- По данным следствия, вечером 12 декабря 2018 года обвиняемые на одной из автобусных остановок в городе Невинномысске избили 16-летнего юношу и отобрали у него мобильный телефон с наушниками, стоимостью

11 тысяч рублей, - добавили в ведомстве. - В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU