На автобусной остановке Невинномысска школьники избили и ограбили мальчика
В Невинномысске завершилось расследование грабежа, совершенного тремя подростками на одной из остановок города.
Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР Ставропольского края, школьники напали на мальчика. С обвинительным заключением дело против 18, 17 и 19-летних преступников передали в суд на рассмотрение.
- По данным следствия, вечером 12 декабря 2018 года обвиняемые на одной из автобусных остановок в городе Невинномысске избили 16-летнего юношу и отобрали у него мобильный телефон с наушниками, стоимостью
11 тысяч рублей, - добавили в ведомстве. - В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU