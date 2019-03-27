В Северной Осетии выявлены масштабные хищения при строительстве спорткомплекса
Прокуратура Северной Осетии на днях после проверки выявила многомиллионные хищения при строительстве крупные спорткомплекса в Дигоре.
Из федерального бюджета на эти цели было выделено 133 млн рублей. Однако объемы выполненных работ, по данным надзорного ведомства, были сильно завышены.
В ходе проведенной прокурорской проверки было установлено: из федерального бюджета было похищено 12 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Отмечается, что на территории спорткомплекса асфальт был уложен предельно тонким слоем, вскоре он начал оседать, местами на нем и вовсе выросла сорная трава.
ИСТОЧНИК KP.RU
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