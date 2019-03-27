Назрань осталась без воды из-за аварии

СЕГОДНЯ 16:50 2019-03-27T16:50:56+03:00

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Жители ряда улиц Назрани в Ингушетии останутся без питьевой воды из-за прорыва центрального водопровода. Об этом сообщили в администрации города.

- В Назрани в среду с 22:00 будет прекращена подачи воды в связи с аварией на центральном водопроводе в районе пересечения улиц Чеченская и Фабричная, - уточнили в ведомстве.

Ремонтные работы на месте ЧП будут начаты в 6:00 28 марта. Без воды останется часть заводского района, универсальный крытый рынок "Фабрика", торговый дом "Ковчег", проспект имени Идриса Базоркина, улицы Чеченская, Тангиева, район школы "Эллин".

Аварию планируется устранить в четверг до 17:00. Мэр Назрани попросил горожан запастись питьевой водой и отнестись с пониманием к сложившейся непростой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU