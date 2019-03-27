2019-03-27T17:09:38+03:00
Происшествия

Ставрополец устроил в КБР ДТП с тремя погибшими

Еще два человека госпитализированы
Михаил ЮЖНЫЙ
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Правоохранительное органы Кабардино-Балкарии выясняют обстоятельства ДТП с участием двух автомашин в Баксанском районе. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 3 человека и еще двое получили травмы.

- 48-летний житель Ставропольского края, управляя автомашиной «Лада – Калина» допустил столкновение со встречной автомашиной «Тойота Камри» под управлением 32-летнего жителя Прохладного, - сообщили в пресс-службе МВД Кабардино-Балкарии.

В результате происшествия погибли оба водителя и пассажир Лады. Еще 2 пассажира из автомашины «Лада-Калина» госпитализированы в больницу.

Деблокировку пострадавших из автомобиля вели спасатели. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства ДТП. Движение на данном отрезке автодороги не перекрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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