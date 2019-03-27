Власти Боснии и Герцеговины выдали российским силовикам пособника боевиков из Дагестана

СЕГОДНЯ 18:02 2019-03-27T18:02:08+03:00

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По требованию Генеральной прокуратуры России из Боснии и Герцеговины экстрадировали уроженца Дагестана, оказывавшего содействие боевикам.

Следователи установили, что с декабря 2013 года по июнь 2014-го в Кизлярском районе Магомед Исаков добровольно кормил, лечил, одевал и снабжал террориста всеми необходимыми вещами. От правоохранителей преступник сумел сбежать заграницу, за что был объявлен в международный розыск. Поймали его только в мае 2017 года и на территории Боснии и Герцеговины.

- По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Боснии и Герцеговины экстрадировали в Россию гражданина РФ Магомеда Исакова. Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Исакова доставили в Москву в сопровождении членов российского бюро Интерпола и сотрудников ФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU