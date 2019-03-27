В 2018 году Почта России получила рекордную выручку

СЕГОДНЯ 19:15 2019-03-27T19:15:09+03:00

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Подводя итоги минувшего 2018 года, представители Почты России заявили, что сумели получить рекордную выручку. Благодаря сокращению издержек и росту доходов от расчетов с иностранными почтовыми администрациями удалось заработать 2,7 млрд рублей чистой фактической прибыли, что в 3,5 раза больше, чем в 2017 году. Общая же выручка от операционной деятельности выросла на 7% и составила 190,4 млрд рублей (178,1 млрд рублей в 2017-м).

- Увеличилась выручка от почтового бизнеса (+7%) с 77,8 млрд рублей в 2017 году до 82,9 млрд в 2018 году и выручка от посылочного бизнеса - на 16% с 48,9 до 56,9 млрд рублей, - рассказали "КП-Северный Кавказ" представители оператора российской государственной почтовой сети. - За год Почта России обработала совокупно 433,3 млн отправлений с товарными вложениями, в том числе 345,3 млн почтовых отправлений из-за рубежа, что на 18,8% и 21,7% соответственно выше показателей 2017 года. Объем же внутренних почтовых отправлений с товарными вложениями вырос на 8,6% и составил 88 млн штук.

В прошлом году предприятие отремонтировало более 3 тысяч отделений и закупило 107 новых почтовых вагонов, курсирующих теперь в составе пассажирских поездов и почтового поезда на маршруте Москва-Владивосток.

- Одной из приоритетных задач предприятия является улучшение условий труда сотрудников. Темпы роста заработных плат работников Почты России в 2018 году был почти в 2 раза больше, чем в 2017 году. По сравнению с 2017 годом он составил 7% - с 21,7 до 23,2 тысяч рублей, - добавил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В ближайшие 1,5 лет для 20% повышения зарплат сотрудников оператор планирует за 11,5 млрд рублей реализовать специальную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU