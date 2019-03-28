2019-03-28T08:17:01+03:00
Происшествия

Под Ставрополем перевернулся многотонный грузовик

Поднимать его пришлось краном
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Шпаковском районе Cтавропольского края перевернулся многотонный грузовой автомобиль, пострадавших нет.

На 301 километре автодороги «Ростов-на-ДонуСтаврополь» водитель автомашины «Тонар», выезжая на круговое движение, не справился с управлением, допустил занос автомашины, после чего грузовик перевернулся на бок. С собственных слов водителя, его «подрезал» некий неустановленный автомобиль и, чтобы избежать возможного столкновения, он резко выкрутил руль вправо, после чего грузовик потерял управление и опрокинулся на бок.

При опрокидывании водитель, 50-летний житель соседней республики, травм не получил. Медицинская помощь ему не понадобилась. Автоавария помех организации дорожного движения не создала: грузовик опрокинулся на край проезжей части, груз рассыпался на обочину.

Сейчас ведутся работы по уборке груза, высыпавшегося из грузового авто. Чтобы поднять «Тонар» на место вызвали спецтехнику – подъемный кран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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