Под Ставрополем перевернулся многотонный грузовик

СЕГОДНЯ 08:17 2019-03-28T08:17:01+03:00

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В Шпаковском районе Cтавропольского края перевернулся многотонный грузовой автомобиль, пострадавших нет.

На 301 километре автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь» водитель автомашины «Тонар», выезжая на круговое движение, не справился с управлением, допустил занос автомашины, после чего грузовик перевернулся на бок. С собственных слов водителя, его «подрезал» некий неустановленный автомобиль и, чтобы избежать возможного столкновения, он резко выкрутил руль вправо, после чего грузовик потерял управление и опрокинулся на бок.

При опрокидывании водитель, 50-летний житель соседней республики, травм не получил. Медицинская помощь ему не понадобилась. Автоавария помех организации дорожного движения не создала: грузовик опрокинулся на край проезжей части, груз рассыпался на обочину.

Сейчас ведутся работы по уборке груза, высыпавшегося из грузового авто. Чтобы поднять «Тонар» на место вызвали спецтехнику – подъемный кран.

ИСТОЧНИК KP.RU