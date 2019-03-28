На Ставрополье пьяный вандал разгромил сельское кладбище
В Курском районе Cтавропольского края задержан злоумышленник, повредивший надгробия на сельском кладбище Сразу несколько жителей села Русского обратились в дежурную часть с заявлениями о повреждении восьми надгробных сооружений на местном погосте.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел внутренних дел, где он дал признательные показания и раскаялся.
По его словам, собирая в окрестностях металлолом, он решил срезать путь через кладбище, но был настолько пьян, что, пробираясь, опирался и опрокидывал надгробия. Сколько именно сооружений он повредил, гражданину рассказали уже сотрудники полиции.
Против мужчины возбуждено дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, либо ареста на срок до трех месяцев. Также мужчине предстоит возместить нанесенный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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