2019-03-28T09:14:48+03:00
Происшествия

На Ставрополье пьяный вандал разгромил сельское кладбище

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Курском районе Cтавропольского края задержан злоумышленник, повредивший надгробия на сельском кладбище Сразу несколько жителей села Русского обратились в дежурную часть с заявлениями о повреждении восьми надгробных сооружений на местном погосте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел внутренних дел, где он дал признательные показания и раскаялся.

По его словам, собирая в окрестностях металлолом, он решил срезать путь через кладбище, но был настолько пьян, что, пробираясь, опирался и опрокидывал надгробия. Сколько именно сооружений он повредил, гражданину рассказали уже сотрудники полиции.

Против мужчины возбуждено дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, либо ареста на срок до трех месяцев. Также мужчине предстоит возместить нанесенный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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