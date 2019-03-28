2019-03-28T10:10:41+03:00
Происшествия

В Ставрополе бизнесмен скрыл от налоговой 26 млн рублей

Завели дело на начальника компании "Параллель безопасности"
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе по подозрению в неуплате налогов завели дело на руководителя компании "Параллель безопасности".

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого СКР, по данным следствия, с 1 октября по 31 декабря 2016 года бизнесмен уклонился от уплаты налога на добавочную стоимость, предоставляя декларации с ложными сведениями.

- Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 26 миллионов рублей, - добавили в ведомстве. - В целях отыскания и изъятия первичной бухгалтерской документации компании и документов финансово-хозяйственной деятельности в помещении общества проведены обыск и выемка. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств.

Расследование данного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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