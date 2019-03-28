Среди покупателей жилья в «Гармонии» пройдёт розыгрыш квартиры

СЕГОДНЯ 11:13 2019-03-28T11:13:37+03:00

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С 1 декабря 2018 года по 1 февраля 2019 года действовала стимулирующая программа «Купи квартиру - выиграй вторую» Строительной группы «Третий Рим».

Для того чтобы принять в ней участие, необходимо было заключить сделку по приобретению квартиры во всех строительных позициях или таунхауса в жилом районе «Гармония». 30 марта состоится подведение итогов программы «Купи квартиру - выиграй вторую» на территории торгово-выставочного комплекса «Римский мастер» по адресу: Михайловск, улица Яблоневая, 41. Начало розыгрыша квартиры (сертификат на скидку 99%) и 30 подарочных сертификатов на сумму 4000 рублей - в 12.00. Регистрация участников розыгрыша продлится с 11.00 до 11.50.

Для гостей мероприятия подготовлена обширная концертно-развлекательная программа, будет организована работа арт-площадок по интересам и выездная торговля, представленная товарами мастеров прикладного творчества. Начало в 10.00.

Посетив «Римский мастер» 30 марта, можно совместить приятное с полезным: не только принять участие в мероприятии и вдохновиться выступлениями творческих коллективов, но и выбрать и заказать оригинальные изделия из металла и дерева. Любителям необычных фотографий во французском стиле придётся по душе интересный арт-объект - знаменитая башня, расположенная на территории торгово-выставочного комплекса. Там же находится карета, которая позволит почувствовать себя героями сказки «Золушка».

Для участия в розыгрыше квартиры и сертификатов при себе необходимо иметь следующие документы: паспорт и зарегистрированный в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю договор участия в долевом строительстве (договор купли-продажи недвижимого имущества).

Добраться до торгово-выставочного комплекса «Римский мастер» можно как на личном транспорте, так и на прямых маршрутных такси: №№ 127, 131. Кроме того, можно доехать на маршрутах №№ 8, 124 и от конечной остановки последнего пройти 5 минут пешком.

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ИСТОЧНИК KP.RU