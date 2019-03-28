На Ставрополье подросток пырнул ножом брата, чтобы проверить заточенность острия

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-28T12:02:35+03:00

За шалость, которая едва не закончилась трагедией, парню дали два года условно

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В Ставропольском крае осудили 16-летнего подростка из села Александровского, едва не убившего брата, выясняя, насколько хорошо заточено острие кухонного ножа.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального СКР, утром 24 декабря 2017 года дети находились в гостях у бабушки, когда паренек предложил устроить эксперимент. Его брат для этого надел пальто, а подросток ударил его керамическим ножом в живот. От тяжелой раны мальчик едва не погиб. Судили школьника по обвинению в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью".

- Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, - сказали в Следственном управлении Следственного комитета РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU