На Ставрополье подросток пырнул ножом брата, чтобы проверить заточенность острия
В Ставропольском крае осудили 16-летнего подростка из села Александровского, едва не убившего брата, выясняя, насколько хорошо заточено острие кухонного ножа.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального СКР, утром 24 декабря 2017 года дети находились в гостях у бабушки, когда паренек предложил устроить эксперимент. Его брат для этого надел пальто, а подросток ударил его керамическим ножом в живот. От тяжелой раны мальчик едва не погиб. Судили школьника по обвинению в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью".
- Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, - сказали в Следственном управлении Следственного комитета РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU