2019-03-28T13:30:30+03:00
Происшествия

В Дагестане из-за аварии без газа остались четыре села

Михаил ЮЖНЫЙ
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Специалисты восстанавливают газоснабжение в Кизлярском районе Дагестана, прерванное из-за аварии на газопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

- В Кизлярском районе в результате резкого перепада температуры воздуха образовалась трещина на сварном шве надземного газопровода, - уточнили в МЧС. - Утечка газа была остановлена путем перекрытия задвижки.

В зону отключения газоснабжения попадают четыре населенных пункта: Украинское, Черняевка, Сангиши и Сарсары. Восстановительные работы планируется завершить в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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