2019-03-28T14:44:40+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии врач два года «лечила» мёртвых

Деятельностью слишком усердного доктора заинтересовались сотрудники прокуратуры
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
В Нальчике врач-эндокринолог лечила мёртвыхВ Нальчике врач-эндокринолог лечила мёртвыхФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В столице Кабардино-Балкарии врач-эндокринолог два года лечила мёртвых пациентов. При этом, по данным прокуратуры, делала это из корыстной заинтересованности.

Место коррупционной трагикомедии — городская поликлиника №3 Нальчика. Во время прокурорской проверки оказалось, что врач-эндокринолог подделывала документы. В карточке больного, скончавшегося в июле 2015 года нашли записи врача от января 2017.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе прокуратуры Кабардино-Балкарии, сотрудники надзорного ведомства связывают нарушение с деньгами, которые выделяются на проведение тех или иных процедур из регионального фонда обязательного медстрахования.

Результаты проверки прокуроры направили в управление Следственного комитета России по республике. Здесь будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «служебный подлог, совершённый из корыстной заинтересованности». Согласно санкции статьи, недобросовестному эндокринологу может грозить до 2 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Кабардино-Балкария»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дагестане из-за аварии без газа остались четыре села
На Ставрополье подросток пырнул ножом брата, чтобы проверить заточенность острия
Среди покупателей жилья в «Гармонии» пройдёт розыгрыш квартиры
В Ставрополе бизнесмен скрыл от налоговой 26 млн рублей
На Ставрополье пьяный вандал разгромил сельское кладбище
Под Ставрополем перевернулся многотонный грузовик
В 2018 году Почта России получила рекордную выручку
Власти Боснии и Герцеговины выдали российским силовикам пособника боевиков из Дагестана
Ставрополец устроил в КБР ДТП с тремя погибшими
Назрань осталась без воды из-за аварии
В Северной Осетии выявлены масштабные хищения при строительстве спорткомплекса
На автобусной остановке Невинномысска школьники избили и ограбили мальчика
«Газовому королю» Раулю Арашукову продлили срок содержания под стражей
В Ставропольский край придут заморозки
11 миллионов на нерожденных детях заработала чиновница из Ингушетии
В Дагестане глава села попал под следствие за незаконную раздачу земли
На Ставрополье из-за уснувшего водителя погибла его пассажирка
На Ставрополье наказали почти 4 тысячи водителей, ехавших без пристегнутых ремней и детских автокресел
Суд продлил арест сенатора Рауфа Арашукова
На Ставрополье могут ввести дневные часы тишины