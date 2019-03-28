В Кабардино-Балкарии врач два года «лечила» мёртвых

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-28T14:44:40+03:00

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В столице Кабардино-Балкарии врач-эндокринолог два года лечила мёртвых пациентов. При этом, по данным прокуратуры, делала это из корыстной заинтересованности.

Место коррупционной трагикомедии — городская поликлиника №3 Нальчика. Во время прокурорской проверки оказалось, что врач-эндокринолог подделывала документы. В карточке больного, скончавшегося в июле 2015 года нашли записи врача от января 2017.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе прокуратуры Кабардино-Балкарии, сотрудники надзорного ведомства связывают нарушение с деньгами, которые выделяются на проведение тех или иных процедур из регионального фонда обязательного медстрахования.

Результаты проверки прокуроры направили в управление Следственного комитета России по республике. Здесь будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «служебный подлог, совершённый из корыстной заинтересованности». Согласно санкции статьи, недобросовестному эндокринологу может грозить до 2 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU