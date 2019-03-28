После скандала в Кисловодске Емельяненко пожаловался в суд

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-28T15:58:33+03:00

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В Кисловодский городской суд от Александра Емельяненко поступила жалоба. После скандала в Кисловодске спортсмена лишили водительского удостоверения и оштрафовали за отказ пройти медосвидетельствование. Боец готов оспорить это решение.

- Апелляцию передал адвокат Емельяненко. Рассмотрят обращение 25 апреля, - рассказали в суде.

Напомним, что в ночь на 2 марта с признаками опьянения Емельяненко-младшего скрутили полицейские Кисловодска. Из золотого "Мерседеса" Александра вытащили силой и доставили в отделение, а сразу после - в суд. За отказ пройти освидетельствование на алкотестере и нарушение ПДД ему тогда выписали штраф 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU