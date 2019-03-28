После скандала в Кисловодске Емельяненко пожаловался в суд
В Кисловодский городской суд от Александра Емельяненко поступила жалоба. После скандала в Кисловодске спортсмена лишили водительского удостоверения и оштрафовали за отказ пройти медосвидетельствование. Боец готов оспорить это решение.
- Апелляцию передал адвокат Емельяненко. Рассмотрят обращение 25 апреля, - рассказали в суде.
Напомним, что в ночь на 2 марта с признаками опьянения Емельяненко-младшего скрутили полицейские Кисловодска. Из золотого "Мерседеса" Александра вытащили силой и доставили в отделение, а сразу после - в суд. За отказ пройти освидетельствование на алкотестере и нарушение ПДД ему тогда выписали штраф 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года.
ИСТОЧНИК KP.RU