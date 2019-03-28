2019-03-28T17:03:32+03:00
Общество

В Пенсионном фонде Дагестана ведутся обыски

Здесь изымают важные документы
Михаил ЮЖНЫЙ
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Силовики 28 марта внезапно нагрянули с обысками в отделение Пенсионного фонда России по Дагестану, Об этом сообщили в правохранительных органах Дагестана.

Обыски и изъятие важных документов проходят в центральном офисе отделения ПФР в Дагестане, а также в управлениях фонда в Советском, Кировском и Ленинском районах столицы республики города Махачкалы.

По предварительным данным, данные спецмероприятия в учреждениях проводятся в рамках расследования ранее возбужденного следователями уголовного дела о хищении миллионов рублей. Подробности событий уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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