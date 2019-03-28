В Дагестане из пищевода младенца вытащили "собачку"

СЕГОДНЯ 17:28 2019-03-28T17:28:50+03:00

Врачи говорят, что трагедии удалось избежать из-за того, что "застежка проскользнула в горло, а оттуда застряла у самого входа в пищевод" Фото: Евгения СОКОРЕВА

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В Дагестане врачи Детской республиканской клинической больницы при обследовании 10-месячного пациента увидели застрявшей в пищеводе "собачки"от молнии. Родители пришли к медикам, гадая, из-за чего у малыша разболелся живот. Рентген грудной клетки и желудочно-кишечного тракта все объяснил и очень просто.

- На снимке был виден крупный инородный предмет, бегунок от молнии, да еще в придачу с брелком, который застрял в пищеводе, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского Министерства здравоохранения. - Ребенку крупно повезло, поскольку если бы эта деталь попала в дыхательное горло или повредила пищевод, история могла бы закончиться совершенно по-другому.

Врачи говорят, что трагедии удалось избежать из-за того, что "застежка проскользнула в горло, а оттуда застряла у самого входа в пищевод".

- Ребенок был госпитализирован в отделение экстренно-гнойной хирургии, - добавили в министерстве. - Полученное во время рентгена изображение позволило без проблем отыскать злополучный кусочек метала и извлечь его наружу. На следующий день малыша выписали домой.

ИСТОЧНИК KP.RU