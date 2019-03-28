2019-03-28T17:28:50+03:00
Происшествия

В Дагестане из пищевода младенца вытащили "собачку"

Врачи нашли внутри малыша бегунок от молнии с брелоком
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Врачи говорят, что трагедии удалось избежать из-за того, что "застежка проскользнула в горло, а оттуда застряла у самого входа в пищевод"Врачи говорят, что трагедии удалось избежать из-за того, что "застежка проскользнула в горло, а оттуда застряла у самого входа в пищевод"Фото: Евгения СОКОРЕВА
Изменить размер текста:

В Дагестане врачи Детской республиканской клинической больницы при обследовании 10-месячного пациента увидели застрявшей в пищеводе "собачки"от молнии. Родители пришли к медикам, гадая, из-за чего у малыша разболелся живот. Рентген грудной клетки и желудочно-кишечного тракта все объяснил и очень просто.

- На снимке был виден крупный инородный предмет, бегунок от молнии, да еще в придачу с брелком, который застрял в пищеводе, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского Министерства здравоохранения. - Ребенку крупно повезло, поскольку если бы эта деталь попала в дыхательное горло или повредила пищевод, история могла бы закончиться совершенно по-другому.

Врачи говорят, что трагедии удалось избежать из-за того, что "застежка проскользнула в горло, а оттуда застряла у самого входа в пищевод".

- Ребенок был госпитализирован в отделение экстренно-гнойной хирургии, - добавили в министерстве. - Полученное во время рентгена изображение позволило без проблем отыскать злополучный кусочек метала и извлечь его наружу. На следующий день малыша выписали домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пенсионном фонде Дагестана ведутся обыски
После скандала в Кисловодске Емельяненко пожаловался в суд
В Кабардино-Балкарии врач два года «лечила» мёртвых
В Дагестане из-за аварии без газа остались четыре села
На Ставрополье подросток пырнул ножом брата, чтобы проверить заточенность острия
Среди покупателей жилья в «Гармонии» пройдёт розыгрыш квартиры
В Ставрополе бизнесмен скрыл от налоговой 26 млн рублей
На Ставрополье пьяный вандал разгромил сельское кладбище
Под Ставрополем перевернулся многотонный грузовик
В 2018 году Почта России получила рекордную выручку
Власти Боснии и Герцеговины выдали российским силовикам пособника боевиков из Дагестана
Ставрополец устроил в КБР ДТП с тремя погибшими
Назрань осталась без воды из-за аварии
В Северной Осетии выявлены масштабные хищения при строительстве спорткомплекса
На автобусной остановке Невинномысска школьники избили и ограбили мальчика
«Газовому королю» Раулю Арашукову продлили срок содержания под стражей
В Ставропольский край придут заморозки
11 миллионов на нерожденных детях заработала чиновница из Ингушетии
В Дагестане глава села попал под следствие за незаконную раздачу земли
На Ставрополье из-за уснувшего водителя погибла его пассажирка
На Ставрополье наказали почти 4 тысячи водителей, ехавших без пристегнутых ремней и детских автокресел
Суд продлил арест сенатора Рауфа Арашукова
На Ставрополье могут ввести дневные часы тишины