В Махачкале снесут многоэтажку, построенную на участке для школы

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-29T09:19:47+03:00

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В махачкалинском микрорайоне «Новый город» начался снос семиэтажного здания, незаконно возведенного на участке, который был зарезервирован под строительство средней школы.

- Накануне мэрия столицы Дагестана решила снести объект за свой счет. 28 марта эти работы начались, - сообщила пресс-служба администрации Махачкалы.

Снос высотного дома может обойтись мэрии города в несколько миллионов рублей. Прошлым летом махачкалинский суд вынес решение о сносе высотного семиэтажного дома, незаконно построенного на этом участке. Застройщик, который должен был за свои деньги демонтировать объект в течение месяца, не исполнил судебное решение. Теперь ему грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU