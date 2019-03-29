Ставропольчанка зарезала друга, склонявшего ее к близости
На Ставрополье вынесен приговор 34-летней жительнице поселка Передового Изобильненского городского округа Светлане Варавиной. Она признана виновной по статье 105 УК РФ (убийство).
- Следствием и судом установлено, что вечером 4 июля 2018 года Варавина распивала спиртное со своим сожителем и его знакомым в своей квартире, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. - Затем друг стал склонять Варавину к близости.
В ответ на данное предложение женщина ударила друга кухонным ножом в спину, в результате чего он скончался на месте. Приговором суда Варавиной назначено наказание в виде 6 лет 11 месяцев исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU
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