Ставропольчанка зарезала друга, склонявшего ее к близости

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-29T10:45:42+03:00

И получила за то срок

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На Ставрополье вынесен приговор 34-летней жительнице поселка Передового Изобильненского городского округа Светлане Варавиной. Она признана виновной по статье 105 УК РФ (убийство).

- Следствием и судом установлено, что вечером 4 июля 2018 года Варавина распивала спиртное со своим сожителем и его знакомым в своей квартире, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. - Затем друг стал склонять Варавину к близости.

В ответ на данное предложение женщина ударила друга кухонным ножом в спину, в результате чего он скончался на месте. Приговором суда Варавиной назначено наказание в виде 6 лет 11 месяцев исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU