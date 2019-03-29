На Ставрополье пенсионерка лишилась 150 тыс рублей из-за лекарств
В Железноводске 64-летняя старушка лишилась 150 тысяч рублей после попытки купить лекарства в интернет-магазине. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю.
Бабушка рассказала стражам порядка, что решила купить необходимые ей лекарства в интернет-магазине. Но сделка сорвалась — оказалось, что сумма платежа была слишком большой.
— После этого старушка попала в объектив мошенников. ей стали звонить неизвестные люди, представляющиеся сотрудниками медицинской организации. Они предлагали возместить ущерб за несостоявшуюся покупку, — сообщили в пресс-службе.
Конечно же, «помощники» отказались работать бесплатно. И сообщили, что помогут бабуле получить полумиллионную компенсацию за 148 тысяч рублей. И старушка поверила.
Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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