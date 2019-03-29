Жительница Ставрополья заявила на бывшего мужа, обвинив в воровстве внебрачного ребенка от другого мужчины
В Ставропольском крае осудили 28-летнюю жительницу Александровского района, обвиняемую в заведомо ложном доносе на бывшего мужа и совершении кражи.
Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР региона, 26 марта прошлого года Светлана Болгова попросила полицейских привлечь бывшего супруга к уголовной ответственности якобы за похищение ее внебрачного ребенка от другого.
- Болгова обратилась с заявлением о привлечении к уголовной ответственности бывшего супруга, якобы укравшего ее новорожденного ребенка, родившегося от другого мужчины, и без ее ведома подкинувшего его в медицинское учреждение. Однако в дальнейшем доводы заявительницы не нашли подтверждения. А она сама призналась, что умышленно сообщила в правоохранительные органы ложные сведения из-за желания отомстить своему бывшему мужу, - рассказали в надзорном ведомстве.
Во время расследования следователи установили ее причастность и к краже - женщина похитила спальное белье, детские вещи, занавески и чемодан на общую сумму 700 тысяч рублей из дома в селе Калиновском.
За совершенные ее преступления суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU