В Ставропольском крае расследуют загадочную гибель и исчезновение рыбаков
В Ставропольском крае расследуют загадочную гибель 44-летнего мужчины и исчезновение его 53-летнего товарища. Вместе они 20 февраля этого года ловили рыбу на Дадынском озере в Левокумском районе. А через несколько часов другой рыбак, удивший с берега, обнаружил уже пустую лодку.
- А 27 марта тело одного из мужчин нашли в водоеме, поиски другого в настоящее время продолжаются, - добавили "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР края.
Отмечается, что пока признаков совершения преступления эксперты не выявили. Тем не менее решение обещают принять только по результатам проведения всех необходимых проверочных действий.
ИСТОЧНИК KP.RU