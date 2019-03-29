В Ставропольском крае расследуют загадочную гибель и исчезновение рыбаков

СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-29T12:26:05+03:00

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В Ставропольском крае расследуют загадочную гибель 44-летнего мужчины и исчезновение его 53-летнего товарища. Вместе они 20 февраля этого года ловили рыбу на Дадынском озере в Левокумском районе. А через несколько часов другой рыбак, удивший с берега, обнаружил уже пустую лодку.

- А 27 марта тело одного из мужчин нашли в водоеме, поиски другого в настоящее время продолжаются, - добавили "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР края.

Отмечается, что пока признаков совершения преступления эксперты не выявили. Тем не менее решение обещают принять только по результатам проведения всех необходимых проверочных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU