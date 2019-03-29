Более 20 икон «Православной мастерской Захарченко» передадут в дар церквям Сирии

СЕГОДНЯ 13:17 2019-03-29T13:18:15+03:00

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25 марта с гуманитарным и паломническим визитом по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сирию прибыла российская делегация, чтобы поддержать народ Сирии, православных верующих этой страны, которые составляют около 10% населения.

Сирийская миссия организована при содействии полномочного представителя президента РФ в СКФО Александра Матовникова. В состав делегации вошли архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, помощник полпреда Евгений Кирдяпкин, известные в России предприниматели и меценаты, помогающие восстанавливать и защищать православные святыни в Сирии. В их числе и Сергей Захарченко - председатель Совета директоров Строительной группы «Третий Рим».

Сергей Захарченко привез в Сирию резные иконы из массива дерева ценных пород, созданные специалистами «Православной мастерской Захарченко». Мастерская входит в состав производственного дивизиона компании, известного под брендом «Римский мастер».

Всего будет подарено более 20 икон. Антиохийскому патриархату в Дамаске делегация передала резную икону Сергия Радонежского ручной работы. Женскому монастырю Святой Феклы - икону Святой Блаженной Ксении Петербургской. Для церкви святых Сергия и Вакха, которая сильно пострадала от действий террористов, подарком стала двухметровая икона Архангела Михаила.

Примечательно, что гостям удалось послушать и молитву на арамейском языке, на котором говорят в Маалюле и ее окрестностях. Монастырю Саеднайской Девы Марии, куда затем направилась делегация, подарили икону Георгия Победоносца.

Визит российской делегации продолжается. Он уже успел стать объектом внимания зарубежных и российских СМИ. Многие из них отмечают высокую художественную ценность икон «Православной мастерской Сергея Захарченко», их масштабность, красоту. По словам Сергея Захарченко, на их создание ушло несколько месяцев круглосуточной работы. Порядка 40 специалистов вложили свои силы и душу в иконы, честно отдаваясь работе.

Примечательно, что Сирия - далеко не первая страна дальнего зарубежья, где представлены работы «Православной мастерской Захарченко». Есть они в Китае, Ливане, Германии, Израиле и в ряде других стран, как в храмах, так и у частных лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU