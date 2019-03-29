Члена банды Басаева будут судить за нападение на псковских десантников

СЕГОДНЯ 14:30 2019-03-29T14:30:02+03:00

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Дело задержанного на Ставрополье боевика Шамиля Казбулатова, участвовавшего в нападении на псковских десантников в 2000 году передали в суд. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Казбулатова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, что 46-летний боевик уже отсидел в колонии за теракты в Дагестане и вернулся к нормальной жизни в 2013 году. Бывший террорист смог вернуться в семью и начал активную социальную жизнь. Много общался и частенько выкладывал фотографии счастливой жизни в соцсетях.

Однако следователям главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу удалось раскрыть ещё один тёмный факт биографии мужчины. Оказалось, что Казбулатов участвовал в нападении на псковских десантников в Чечне.

— Казбулатову вменяется вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих (ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 317 УК РФ), — резюмировали в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU