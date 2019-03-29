2019-03-29T15:37:30+03:00
Происшествия

Полицейские Дагестана просят помощи в поимке убийцы

В Махачкале 28 марта застрелили 33-летнего местного жителя [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Предполагаемый убийца. Фото: МВД РДПредполагаемый убийца. Фото: МВД РД
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В Махачкале полиция разыскивает предполагаемого убийцу местного 33-летнего жителя. Трагедия произошла накануне 28 марта в 19.00 в "помещении на проспекте И.Шамиля".

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана на примете уже есть один подозреваемый:

- Неустановленное лицо, в ходе возникшего скандала, из оружия неустановленного образца, произвело выстрелы в 33-летнего мужчину, который с огнестрельными ранениями госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу, где впоследствии скончался. По подозрению в совершении убийства 28 марта текущего года в Махачкале разыскивается Алиев Шамиль Магомедарипович 1987 года рождения, - сказали в ведомстве.

Всем кто располагает информацией о его местоположении просьба позвонить по следующим номерам телефонов: 8 999 419 3606, 994-500 Дежурная часть МВД по РД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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