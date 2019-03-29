2019-03-29T16:26:24+03:00
Происшествия

На Ставрополье осудили мошенников, обещавших за 4,5 млн рублей прикрыть перед ФСБ

Один из аферистов попался и на крышевании подпольного канала миграции
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае за мошенничество и организацию канала незаконной миграции осудили двух граждан России Виктора Скурко и Владимира Авакова.

Как установили правоохранители, в марте 2018 года мужчины предложили жителю Пятигорска откупиться за 4,5 млн рублей от суда и проверок ФСБ. А позже при расследовании аферы выяснилось, что причастный к покушению на хищение обманным путем крупной суммы Скурко вместе с подельником Тимуром Садыховым также крышует подпольный канал миграции, проставляя иностранцам поддельные дата-штампы пунктов пропуска ПС ФСБ России и незаконно ставя тех на миграционный учет по месту пребывания.

- Пятигорским городским судом Ставропольского края 28 марта 2019 года Скурко В.Н. признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 100 тысяч рублей, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в правоохранительных органах. - Садыхов Т.С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей "организация незаконной миграции", приговорен к лишению свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 68 тысяч рублей. Аваков В.С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей "мошенничество" и приговорен к лишению свободы сроком на два года условно с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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