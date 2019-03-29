На Ставрополье спасли семью, застрявшую на трассе

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-29T17:35:09+03:00

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Спасатели ПАСС СК эвакуировали семью, застрявшую на дороге.

Поздно вечером 28 марта на автодороге Дивное - Яшалта оказалась семья из пяти человек. Направляясь домой в Ростовскую область на автомобиле Нива-21214 с прицепом, попали в неприятность.

Автомобиль сломался и остановился на трассе. Оказавшиеся одни на дороге и не в силах самостоятельно справиться с возникшей проблемой ростовчане, набрав номер «112», сообщили о своей беде службам экстренного реагирования.

– Так как в этот вечер погода была холодная, мы немедленно выехали по указанному адресу, – поделился спасатель ПАСС СК села Дивное Андрей Ковтунов. – По прибытию на место происшествия, мы убедились, что автомобиль не заводится, и приняли решение эвакуировать в ближайший населенный пункт людей.

На рабочем автомобиле спасатели отвезли водителя и его четырех пассажиров в село Киевка Апанасенковского района, где их приняли неравнодушные сельчане. А утром следующего дня пострадавшие самостоятельно отправились за своим авто, чтобы решить возникшую проблему, и поехать домой.

ИСТОЧНИК KP.RU