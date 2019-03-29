2019-03-29T18:27:48+03:00
Происшествия

В Дагестане на избившую детдомовца воспитательницу завели уголовное дело

Трижды женщина ударила по голове 9-летнего мальчика
Евгения СОКОРЕВА
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В Дагестане завели уголовное дело на уже бывшего воспитателя детского дома в Каспийске. В феврале 2019 года женщина трижды ударила 9-летнего воспитанника по голове, объяснив потом, что ей не понравилось поведение мальчика.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан на бывшего воспитателя завели уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником образовательной организации", - сказали "КП-Северный Кавказ" в надзорном ведомстве республики.

После инцидента. напомним, работы лишилась не только сотрудница, но и директор учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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