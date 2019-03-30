2019-03-30T09:18:50+03:00
Политика

Министр правительства Ставрополья подал в отставку

Валерий Сизов не будет возглавлять министерство экономического развития
Виталий КЛИМОВ
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Валерий Сизов был гостем радио "Комсомольская правда"Валерий Сизов был гостем радио "Комсомольская правда"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье сложил с себя полномочия министр экономического развития Валерий Сизов, работавший в должности с августа 2017 года. Сизов ушел в отставку по собственному желанию. Губернатор Ставрополья уже подписал приказ о его увольнении.

Ожидается, что место Сизова в правительстве займет его первый заместитель Сергей Крынин.

Напомним, предшественника Сизова на должности - Андрей Мурга - находится в розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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