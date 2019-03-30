Министр правительства Ставрополья подал в отставку
Валерий Сизов не будет возглавлять министерство экономического развития
Валерий Сизов был гостем радио "Комсомольская правда"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье сложил с себя полномочия министр экономического развития Валерий Сизов, работавший в должности с августа 2017 года. Сизов ушел в отставку по собственному желанию. Губернатор Ставрополья уже подписал приказ о его увольнении.
Ожидается, что место Сизова в правительстве займет его первый заместитель Сергей Крынин.
Напомним, предшественника Сизова на должности - Андрей Мурга - находится в розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU