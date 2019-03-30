Министр правительства Ставрополья подал в отставку

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-30T09:18:50+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье сложил с себя полномочия министр экономического развития Валерий Сизов, работавший в должности с августа 2017 года. Сизов ушел в отставку по собственному желанию. Губернатор Ставрополья уже подписал приказ о его увольнении.

Ожидается, что место Сизова в правительстве займет его первый заместитель Сергей Крынин.

Напомним, предшественника Сизова на должности - Андрей Мурга - находится в розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU