В Дагестане сменили главврачей сразу восьми больниц

СЕГОДНЯ 11:08 2019-03-30T11:08:59+03:00

Всех уволили за нарушения финансово-хозяйственной деятельности

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В Дагестане - масштабные кадровые чистки в руководстве больниц. Своих должностей лишились сразу восемь главных врачей.

- Смена руководителей произошла в Карабудахкентской, Дахадаевской центральных районных больницах, Хасавюртовской центральной районной поликлинике, Хасавюртовском межрайонном диагностическом центре, поликлинике №7, ЦГБ Дагестанских Огней, Бабаюртовской ЦРБ и в Кизлярском межрайонном республиканском наркологическом диспансере, - сообщили в региональном минздраве.

Как поясняют в ведомстве, все уволены за многочисленные нарушения в финансово-хозяйственной и лечебно-диагностической деятельности.

Сменщиков будут искать путем объявления открытого конкурса на замещение должностей.

ИСТОЧНИК KP.RU