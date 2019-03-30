2019-03-30T11:08:59+03:00
Общество

В Дагестане сменили главврачей сразу восьми больниц

Всех уволили за нарушения финансово-хозяйственной деятельности
Виталий КЛИМОВ
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В Дагестане - масштабные кадровые чистки в руководстве больниц. Своих должностей лишились сразу восемь главных врачей.

- Смена руководителей произошла в Карабудахкентской, Дахадаевской центральных районных больницах, Хасавюртовской центральной районной поликлинике, Хасавюртовском межрайонном диагностическом центре, поликлинике №7, ЦГБ Дагестанских Огней, Бабаюртовской ЦРБ и в Кизлярском межрайонном республиканском наркологическом диспансере, - сообщили в региональном минздраве.

Как поясняют в ведомстве, все уволены за многочисленные нарушения в финансово-хозяйственной и лечебно-диагностической деятельности.

Сменщиков будут искать путем объявления открытого конкурса на замещение должностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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