В Дагестане сменили главврачей сразу восьми больниц
В Дагестане - масштабные кадровые чистки в руководстве больниц. Своих должностей лишились сразу восемь главных врачей.
- Смена руководителей произошла в Карабудахкентской, Дахадаевской центральных районных больницах, Хасавюртовской центральной районной поликлинике, Хасавюртовском межрайонном диагностическом центре, поликлинике №7, ЦГБ Дагестанских Огней, Бабаюртовской ЦРБ и в Кизлярском межрайонном республиканском наркологическом диспансере, - сообщили в региональном минздраве.
Как поясняют в ведомстве, все уволены за многочисленные нарушения в финансово-хозяйственной и лечебно-диагностической деятельности.
Сменщиков будут искать путем объявления открытого конкурса на замещение должностей.
ИСТОЧНИК KP.RU