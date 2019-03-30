На Ставрополье снова будут заморозки

СЕГОДНЯ 14:09 2019-03-30T14:09:39+03:00

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Ставропольский Гидрометцентр снова прогнозирует заморозки в Ставропольском крае. По данным ведомства, температура в ночь на воскресенье опустится местами по краю до -4 градусов. В Ставрополе - до - 3 градусов по Цельсию. Осадков синоптики не обещают. Днем воздух прогреется до +13-+15 градусов.

В Ставрополе ожидается весьма сильный ветер - юго-восточный, до 17 метров в секунду. Целый день в воскресенье будет ясная солнечная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU