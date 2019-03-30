В Дагестане дольщики пытались остановить снос незаконной многоэтажки

СЕГОДНЯ 15:59 2019-03-30T16:00:15+03:00

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В Махачкале произошла потасовка во время сноса незаконно построенной многоэтажки. Работу бульдозера, крушившего стены 10-этажного дома, попыталась остановить группа людей. По словам очевидцев, это были дольщики, уже купившие в этом доме квартиры. Однако потасовку удалось остановить полиции.

Напомним, ранее глава Дагестана заявил, что в республике собираются снести около 600 незаконно построенных зданий и домов. Хозяева квартир в домах, которым угрожает снос, уже не раз выходили на митинги.

По данным Генпрокуратуры России, в быстро растущей Махачкале незаконное строительство процветало. Без разрешений в городе в последние годы бизнесмены возводили десятки домов.

golos.dagestana Потасовка в Дагестане из-за сноса дома

ИСТОЧНИК KP.RU