В Дагестане дольщики пытались остановить снос незаконной многоэтажки
В Махачкале произошла потасовка во время сноса незаконно построенной многоэтажки. Работу бульдозера, крушившего стены 10-этажного дома, попыталась остановить группа людей. По словам очевидцев, это были дольщики, уже купившие в этом доме квартиры. Однако потасовку удалось остановить полиции.
Напомним, ранее глава Дагестана заявил, что в республике собираются снести около 600 незаконно построенных зданий и домов. Хозяева квартир в домах, которым угрожает снос, уже не раз выходили на митинги.
По данным Генпрокуратуры России, в быстро растущей Махачкале незаконное строительство процветало. Без разрешений в городе в последние годы бизнесмены возводили десятки домов.
ИСТОЧНИК KP.RU