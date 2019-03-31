В столице Кабардино-Балкарии потушили крупный пожар на кондитерской фабрике

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-31T09:55:09+03:00

В происшествии пострадал один человек

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В субботу 30 марта в Нальчике загорелось одноэтажное помещение кондитерского склада. Находится объект в промышленной зоне. Огонь вспыхнул около пяти часов вечера и быстро распространился по территории, охватив в итоге 2,5 тысячи квадратных метров. Только утром уже 31 марта возгорание удалось ликвидировать.

- По состоянию на 03:02 мск пожар полностью ликвидирован, - сказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что во время пожара пострадал местный житель 1958 года рождения. С ожогами рук и лица его увезли в местную больницу. Состояние мужчины оценили как средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU