"Дискредитация правоохранителей": в Ингушетии опровергли слух об обезоруживании населения республики

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-31T11:56:31+03:00

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В Росгвадии Ингушетии "дискредитирующие правоохранителей" сообщения в соцсетях, в том числе про изъятие законно приобретенного оружия у местных жителей, назвали провокацией.

- В соцсетях активно размещают сообщения и видеоролики, дискредитирующие правоохранительные структуры. В отдельных случая речь идет о провокациях конкретно в адрес Росгвардии. Просим не поддаваться им и не верить сообщениям об изъятии законно приобретенного оружия, - сообщили в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии по Ингушетии.

Ранее в социальных сетях полицейских и росгвардейцев Ингушетии обвинили в необоснованном разоружении местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU