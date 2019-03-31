2019-03-31T12:14:53+03:00
Политика

Рамзана Кадырова титуловали "Героем Ислама"

И наградили орденом "Звезда Иерусалима"
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: личная страница героя публикацииФото: личная страница героя публикации
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В Грозном на Международной религиозной конференции "Ислам - послание милости и мира" Рамзану Кадырову вручили орден "Звезда Иерусалима" и присвоили звание "Герой Ислама".

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе главы и правительства Чечни со ссылкой на комментарий генсека Всемирной исламской лиги Мухаммада Абдулкарим Аль-Исса, титуловали чеченского лидера решением делегатов симпозиума. А орденом Кадырова наградил президент Палестины Махмуд Аббас.

Конференцию "Ислам - послание милости и мира" посвятили обсуждению международных проблем и отношений России и исламского мира. Среди участников встречи были делегаты Ирана, Палестины, Саудовской Аравии, Йемена, Египта, Ирака, ОАЭ, Иордании, Турции, США, Китая - всего 43 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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