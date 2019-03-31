Макгрегор обозвал Нурмагомедова "крысой"

СЕГОДНЯ 14:02 2019-03-31T14:02:33+03:00

Провокационный пост ирландец разместил у себя в твиттере [фото]

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Объявивший о завершении карьеры в ММА ирландец Конор Макгрегор обозвал действующего чемпиона UFC из Дагестана Хабиба Нурмагомедова "маленькой крысой". Заявление прозвучало ответом на пост россиянина в твиттере:

Провокационный пост боец разместил в твиттереФото: Евгения СОКОРЕВА

- У тебя забрали деньги, и, пока ты дрался со мной, твоим братьям едва не выцарапали глаза, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас. Скоро будет громкая вечеринка, - написал Макгрегор.

- Великолепные чувства после пяти чемпионских раундов. Скоро увидимся, друзья, очень скоро. Спасибо всем за вашу поддержку на протяжении многих лет, - ранее поблагодарил фанатов Нурмагомедов.

ИСТОЧНИК KP.RU