2019-03-31T14:02:33+03:00
Спорт

Макгрегор обозвал Нурмагомедова "крысой"

Провокационный пост ирландец разместил у себя в твиттере [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Объявивший о завершении карьеры в ММА ирландец Конор Макгрегор обозвал действующего чемпиона UFC из Дагестана Хабиба Нурмагомедова "маленькой крысой". Заявление прозвучало ответом на пост россиянина в твиттере:

Провокационный пост боец разместил в твиттере Фото: Евгения СОКОРЕВА

Провокационный пост боец разместил в твиттереФото: Евгения СОКОРЕВА

- У тебя забрали деньги, и, пока ты дрался со мной, твоим братьям едва не выцарапали глаза, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас. Скоро будет громкая вечеринка, - написал Макгрегор.

- Великолепные чувства после пяти чемпионских раундов. Скоро увидимся, друзья, очень скоро. Спасибо всем за вашу поддержку на протяжении многих лет, - ранее поблагодарил фанатов Нурмагомедов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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