2019-03-31T16:07:37+03:00
Спорт

Нурмагомедов в ответ "опустил" Макгрегора в твиттере

Словесная перепалка в соцсети получила продолжение [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Словесная перепалка между бывшими соперниками Макгрегором и Нурмагомедовым получила продолжение. В ответ на оскорбительный пост Конора россиянин разместил ироничный, но вместе с тем поучительный пост у себя в твиттере:

Конор Макгрегор ранее обозвал Хабиба Нурмагомедова крысой

Конор Макгрегор ранее обозвал Хабиба Нурмагомедова крысой

- Деньги приходят и уходят, но честь, которую ты потерял, никогда не вернёшь. Живи с этим, - написал абсолютный чемпион UFC. - Закончил карьеру в ММА и начал карьеру в Twitter?

Напомним, ранее ирландец грубо ответил на пост Нурмагомедова, вообще никак с ним не связанный. Спортсмен из Дагестана поблагодарил за поддержку близких и рассказал о "великолепных чувствах" после пяти чемпионских раундов. А Макгрегор продублировал его пост с подписью:

- У тебя забрали деньги, и, пока ты дрался со мной, твоим братьям едва не выцарапали глаза, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас. Скоро будет громкая вечеринка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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